Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти29.03.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1835
Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение
1846
Отец: Александр Луппович
Мать: Наталья Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Павловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
05.02.1871
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
20.03.1874
Сын: Никон Григорьевич
Мать ребёнка: Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
26.05.1876
Сын: Нил Григорьевич
Мать ребёнка: Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
03.01.1878
Сын: Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Фёкла Павловна
Смерть
29.03.1878