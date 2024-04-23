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Григорий Александрович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

29.03.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1835
Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение
1846

Отец: Александр Луппович

Мать: Наталья Богдановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Павловна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Фёкла Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1871

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Фёкла Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.03.1874

Сын: Никон Григорьевич

Мать ребёнка: Фёкла Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1876

Сын: Нил Григорьевич

Мать ребёнка: Фёкла Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1878

Сын: Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Фёкла Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
29.03.1878

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