Никон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1874
Отец: Григорий Александрович
Мать: Фёкла Павловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1874
Бракосочетание
28.01.1902
Жена: Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
02.11.1902
Сын: Григорий Никонович
Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
28.02.1904
Дочь: Евдокия Никоновна
Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
31.03.1906
Дочь: Мария Никоновна
Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
12.09.1907
Сын: Пётр Никонович
Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
24.10.1909
Дочь: Мария Никоновна
Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.12.1910
Сын: Василий Никонович
Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.10.1912
Сын: Назар Никонович
Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
22.04.1914
Сын: Александр Никонович
Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
19.12.1915
Сын: Игнатий Никонович
Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна