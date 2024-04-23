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Никон Григорьевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

20.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1874

Отец: Григорий Александрович

Мать: Фёкла Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1874
Бракосочетание
28.01.1902

Жена: Матрёна Сергеевна

Рождение ребёнка
02.11.1902

Сын: Григорий Никонович

Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1904

Дочь: Евдокия Никоновна

Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
31.03.1906

Дочь: Мария Никоновна

Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.09.1907

Сын: Пётр Никонович

Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1909

Дочь: Мария Никоновна

Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.12.1910

Сын: Василий Никонович

Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1912

Сын: Назар Никонович

Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1914

Сын: Александр Никонович

Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1915

Сын: Игнатий Никонович

Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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