Фёкла Павловна
Место рождения
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Павел Фёдорович
Мать: Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Александрович
Рождение ребёнка
05.02.1871
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Александрович
Рождение ребёнка
20.03.1874
Сын: Никон Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Александрович
Рождение ребёнка
26.05.1876
Сын: Нил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Александрович
Рождение ребёнка
03.01.1878
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Александрович