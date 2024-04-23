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Фёкла Павловна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Павел Фёдорович

Мать: Мария Степановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1871

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.03.1874

Сын: Никон Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1876

Сын: Нил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1878

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Александрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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