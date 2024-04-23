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Прасковья Дорофеевна

Место рождения

д Колесни

Дата рождения

29.10.1779

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1779

Отец: Дорофей Петрович

Мать: Устинья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
До 1799

Муж: Лупп Спиридонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1799

Сын: Александр Луппович

Отец ребёнка: Лупп Спиридонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1802

Дочь: Матрёна Лупповна

Отец ребёнка: Лупп Спиридонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мария Лупповна

Отец ребёнка: Лупп Спиридонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
До 1816

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