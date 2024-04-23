Прасковья Дорофеевна
Место рожденияд Колесни
Дата рождения29.10.1779
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1779
Отец: Дорофей Петрович
Мать: Устинья Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1799
Муж: Лупп Спиридонович
Рождение ребёнка
23.11.1799
Сын: Александр Луппович
Отец ребёнка: Лупп Спиридонович
Рождение ребёнка
09.07.1802
Дочь: Матрёна Лупповна
Отец ребёнка: Лупп Спиридонович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мария Лупповна
Отец ребёнка: Лупп Спиридонович
Смерть
До 1816