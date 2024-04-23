Лупп Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Спиридон Федосеевич
Мать: Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.02.1791
Жена: Евдокия Тихоновна
Бракосочетание
До 1799
Жена: Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
23.11.1799
Сын: Александр Луппович
Мать ребёнка: Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
09.07.1802
Дочь: Матрёна Лупповна
Мать ребёнка: Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мария Лупповна
Мать ребёнка: Прасковья Дорофеевна
Смерть
1818