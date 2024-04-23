Лупп Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупп Спиридонович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1738 г.р.

Жена

1764 г.р.
1779 г.р.

Дети

1799 г.р.
1802 г.р.
1805 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Спиридон Федосеевич

Мать: Авдотья Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
25.02.1791

Жена: Евдокия Тихоновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
До 1799

Жена: Прасковья Дорофеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1799

Сын: Александр Луппович

Мать ребёнка: Прасковья Дорофеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1802

Дочь: Матрёна Лупповна

Мать ребёнка: Прасковья Дорофеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мария Лупповна

Мать ребёнка: Прасковья Дорофеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1818

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