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Марфа Александровна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

08.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Александр Луппович

Мать: Мария Никифоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1851

Дочь: Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1854

Дочь: Христина Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
08.01.1896

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