Марфа Александровна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти08.01.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Александр Луппович
Мать: Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Никифорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Никифорович
Рождение ребёнка
20.05.1851
Дочь: Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Никифорович
Рождение ребёнка
16.07.1854
Дочь: Христина Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Никифорович
Смерть
08.01.1896