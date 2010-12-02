Ревин Еремей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревин Еремей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1899

Дата смерти

01.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1899

Отец: Ревин Владимир Дмитриевич

Мать: Ревина Акулина Игнатьевна

Рождение ребёнка
24.08.1924

Дочь: Ревина Елена Еремеевна

Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна

Брянская область, Суражский район, село Графовка
Рождение ребёнка
05.09.1926

Дочь: Ревина Анна Еремеевна

Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна

Брянская область, Суражский район, село Графовка
Рождение ребёнка
09.08.1929

Сын: Ревин Василий Еремеевич

Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна

Куйбышевская область, Богатовский район, деревня Семёновка
Рождение ребёнка
16.06.1931

Дочь: Светлышева Мария Еремеевна

Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Рождение ребёнка
28.08.1939

Дочь: Логинова Раиса Еремеевна

Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна

Куйбышевская область Кинель-Черкасский район, с. Полудни
Село БЧубовка, это небольшой хуторок, расположенный в 25 километрах от Кинель-Черкасс, вдоль реки Малый Кинель, у подножья отрогов Уральских гор. | До войны это был прекрасный уголок: тихий, уютный, с... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1941

Дочь: Потапенкова Лидия Еремеевна

Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Рождение ребёнка
29.06.1941

Дочь: Кандрашева Валентина Еремеевна

Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревина Мария Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Образование
Неизвестно
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Образование - три класса.
Место жительства
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Смерть
01.04.1943
Причина смерти: Пропал без вести, на фронте.
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