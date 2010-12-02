Ревин Еремей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1899
Дата смерти01.04.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1899
Рождение ребёнка
24.08.1924
Дочь: Ревина Елена Еремеевна
Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Рождение ребёнка
05.09.1926
Дочь: Ревина Анна Еремеевна
Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Рождение ребёнка
09.08.1929
Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна
Куйбышевская область, Богатовский район, деревня Семёновка
Рождение ребёнка
16.06.1931
Дочь: Светлышева Мария Еремеевна
Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Рождение ребёнка
28.08.1939
Дочь: Логинова Раиса Еремеевна
Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна
Куйбышевская область Кинель-Черкасский район, с. Полудни
Село БЧубовка, это небольшой хуторок, расположенный в 25 километрах от Кинель-Черкасс, вдоль реки Малый Кинель, у подножья отрогов Уральских гор. | До войны это был прекрасный уголок: тихий, уютный, с... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1941
Дочь: Потапенкова Лидия Еремеевна
Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Рождение ребёнка
29.06.1941
Дочь: Кандрашева Валентина Еремеевна
Мать ребёнка: Ревина Мария Яковлевна
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревина Мария Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза
Образование
Неизвестно
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Образование - три класса.
Место жительства
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Смерть
01.04.1943
Причина смерти: Пропал без вести, на фронте.