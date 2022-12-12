Потапенкова (Ревина) Лидия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапенкова (Ревина) Лидия Еремеевна

Потапенкова (Ревина) Лидия Еремеевна

avatar

Место рождения

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка

Дата рождения

29.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1941

Отец: Ревин Еремей Владимирович

Мать: Ревина Мария Яковлевна

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Образование
С 1948 по 1955
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Образовательное учреждение: неполная ср школа 7 классов | Специальность: школьник
Образование
С 1955 по 1958
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
На СХИ закончила десятилетку. | Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Образование
С 1959 по 1963
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Образовательное учреждение: КСХИ | Специальность: агроном
Рождение ребёнка
16.06.1969

Дочь: Малявина Алина Анатольевна

Отец ребёнка: Потапенков Анатолий Васильевич

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, посёлок Кротовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягков Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапенков Анатолий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
После института сначало уехала по распределению в Калерию. Потом вернулась в Самару (тогда Куйбышев), тут устроилась на работу в Гипроземпроект НИИ, и уж перед самой пенсией, в Отрадном в МЖПКХ. Уйдя ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close