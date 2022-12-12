Потапенкова (Ревина) Лидия Еремеевна
Место рожденияКуйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Дата рождения29.06.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1941
Отец: Ревин Еремей Владимирович
Мать: Ревина Мария Яковлевна
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Образование
С 1948 по 1955
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Образовательное учреждение: неполная ср школа 7 классов | Специальность: школьник
Образование
С 1955 по 1958
На СХИ закончила десятилетку. | Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Образование
С 1959 по 1963
Образовательное учреждение: КСХИ | Специальность: агроном
Рождение ребёнка
16.06.1969
Дочь: Малявина Алина Анатольевна
Отец ребёнка: Потапенков Анатолий Васильевич
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, посёлок Кротовка
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
После института сначало уехала по распределению в Калерию. Потом вернулась в Самару (тогда Куйбышев), тут устроилась на работу в Гипроземпроект НИИ, и уж перед самой пенсией, в Отрадном в МЖПКХ. Уйдя ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно