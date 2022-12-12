Ревина (Маршалко) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1903
Дата смерти19.03.1976
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1903
Отец: Маршалко Яков Владимирович
Мать: Маршалко Лукерья
Рождение ребёнка
24.08.1924
Дочь: Ревина Елена Еремеевна
Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Рождение ребёнка
05.09.1926
Дочь: Ревина Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Рождение ребёнка
09.08.1929
Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович
Куйбышевская область, Богатовский район, деревня Семёновка
Рождение ребёнка
16.06.1931
Дочь: Светлышева Мария Еремеевна
Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Рождение ребёнка
28.08.1939
Дочь: Логинова Раиса Еремеевна
Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович
Куйбышевская область Кинель-Черкасский район, с. Полудни
Село БЧубовка, это небольшой хуторок, расположенный в 25 километрах от Кинель-Черкасс, вдоль реки Малый Кинель, у подножья отрогов Уральских гор. | До войны это был прекрасный уголок: тихий, уютный, с... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1941
Дочь: Потапенкова Лидия Еремеевна
Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Рождение ребёнка
29.06.1941
Дочь: Кандрашева Валентина Еремеевна
Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Смерть
19.03.1976
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Причина смерти: от старости