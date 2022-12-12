Ревина (Маршалко) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревина (Маршалко) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1903

Дата смерти

19.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1903

Отец: Маршалко Яков Владимирович

Мать: Маршалко Лукерья

Рождение ребёнка
24.08.1924

Дочь: Ревина Елена Еремеевна

Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович

Брянская область, Суражский район, село Графовка
Рождение ребёнка
05.09.1926

Дочь: Ревина Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович

Брянская область, Суражский район, село Графовка
Рождение ребёнка
09.08.1929

Сын: Ревин Василий Еремеевич

Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович

Куйбышевская область, Богатовский район, деревня Семёновка
Рождение ребёнка
16.06.1931

Дочь: Светлышева Мария Еремеевна

Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Рождение ребёнка
28.08.1939

Дочь: Логинова Раиса Еремеевна

Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович

Куйбышевская область Кинель-Черкасский район, с. Полудни
Село БЧубовка, это небольшой хуторок, расположенный в 25 километрах от Кинель-Черкасс, вдоль реки Малый Кинель, у подножья отрогов Уральских гор. | До войны это был прекрасный уголок: тихий, уютный, с... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1941

Дочь: Потапенкова Лидия Еремеевна

Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Рождение ребёнка
29.06.1941

Дочь: Кандрашева Валентина Еремеевна

Отец ребёнка: Ревин Еремей Владимирович

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревин Еремей Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Смерть
19.03.1976
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Причина смерти: от старости
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