Маршалко Яков Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маршалко Яков Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1903

Дочь: Ревина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Маршалко Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маршалко Лукерья Яковлевна

Мать ребёнка: Маршалко Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маршалко Тихон Яковлевич

Мать ребёнка: Маршалко Лукерья

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