Маршалко (Маршалко) Лукерья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маршалко Яков Владимирович
Мать: Маршалко Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маршалко) Ульяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маршалко) Анастасия
Отец ребёнка: не указан