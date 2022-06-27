Маршалко (Маршалко) Лукерья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маршалко (Маршалко) Лукерья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маршалко Яков Владимирович

Мать: Маршалко Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маршалко) Ульяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маршалко) Анастасия

Отец ребёнка: не указан

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