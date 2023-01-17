Кандрашева (Ревина) Валентина Еремеевна
Место рожденияКуйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Дата рождения29.06.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1941
Отец: Ревин Еремей Владимирович
Мать: Ревина Мария Яковлевна
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Образование
С 1948 по 1955
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Образовательное учреждение: школа | Специальность: школьник
Образование
С 1955 по 1958
Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Образование
С 1959 по 1964
Образовательное учреждение: КСХИ
Рождение ребёнка
25.11.1963
Сын: Кандрашев Игорь Александрович
Отец ребёнка: Кандрашев Александр Петрович
Курганская область, село Варгаши.
Рождение ребёнка
16.05.1967
Дочь: Кужель Жанна Александровна
Отец ребёнка: Кандрашев Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Самарская область Кинельский район город Кинель
Познакомились на третьем курсе, в 1962 году.
Работа или профессия
Неизвестно
Администрация города Отрадный.
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно