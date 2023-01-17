Кандрашева (Ревина) Валентина Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандрашева (Ревина) Валентина Еремеевна

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Место рождения

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка

Дата рождения

29.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1941

Отец: Ревин Еремей Владимирович

Мать: Ревина Мария Яковлевна

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Образование
С 1948 по 1955
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Образовательное учреждение: школа | Специальность: школьник
Образование
С 1955 по 1958
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Образование
С 1959 по 1964
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Образовательное учреждение: КСХИ
Рождение ребёнка
25.11.1963

Сын: Кандрашев Игорь Александрович

Отец ребёнка: Кандрашев Александр Петрович

Курганская область, село Варгаши.
Рождение ребёнка
16.05.1967

Дочь: Кужель Жанна Александровна

Отец ребёнка: Кандрашев Александр Петрович

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандрашев Александр Петрович

Самарская область Кинельский район город Кинель
Познакомились на третьем курсе, в 1962 году.
Работа или профессия
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Администрация города Отрадный.
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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