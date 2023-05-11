Кужель (Кандрашева) Жанна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКужель (Кандрашева) Жанна Александровна

Кужель (Кандрашева) Жанна Александровна

Место рождения

Отрадный, Отрадный, Самарская область

Дата рождения

16.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1967

Отец: Кандрашев Александр Петрович

Мать: Кандрашева Валентина Еремеевна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образование
С 1974 по 1984
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: ср школа №3 | Специальность: школьник
Образование
С 1981 по 1986
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: Отрадненский филиал Куйбышевского политехнического института | Специальность: 0303
Рождение ребёнка
03.09.1991

Сын: Кужель Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Кужель Евгений Викторович

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кужель Евгений Викторович

Работа или профессия
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Отрадное Коммунальная Сервисная Компания
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close