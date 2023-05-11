Кужель (Кандрашева) Жанна Александровна
Место рождения
Дата рождения16.05.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1967
Образование
С 1974 по 1984
Образовательное учреждение: ср школа №3 | Специальность: школьник
Образование
С 1981 по 1986
Образовательное учреждение: Отрадненский филиал Куйбышевского политехнического института | Специальность: 0303
Рождение ребёнка
03.09.1991
Отец ребёнка: Кужель Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Отрадное Коммунальная Сервисная Компания
Место жительства
Неизвестно