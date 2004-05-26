Кужель Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1966
Дата смерти26.05.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1973 по 2003
Образовательное учреждение: ср школа №8 | Специальность: школьник
Рождение ребёнка
03.09.1991
Мать ребёнка: Кужель Жанна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: ГПТУ
Смерть
26.05.2004