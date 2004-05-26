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Кужель Евгений Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1966

Дата смерти

26.05.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 1973 по 2003
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: ср школа №8 | Специальность: школьник
Рождение ребёнка
03.09.1991

Сын: Кужель Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Кужель Жанна Александровна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кужель Жанна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Образование
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: ГПТУ
Смерть
26.05.2004
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