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Кандрашев Александр Петрович

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Место рождения

Самарская область, Кинель-Черкасский район, д. Свободные Ключи

Дата рождения

25.06.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская область, Кинель-Черкасский район, д. Свободные Ключи
Образование
С 1944 по 1954
Куйбышевская область, Кинель-Черкассы
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Военная служба
С 1954 по 1957
Саратовская обасть город Шиханы
Образование
С 1959 по 1964
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Сначало поступил на заочное, потом перевёлся на очное отделение. | Образовательное учреждение: КСХИ | Специальность: инженер-механик
Рождение ребёнка
25.11.1963

Сын: Кандрашев Игорь Александрович

Мать ребёнка: Кандрашева Валентина Еремеевна

Курганская область, село Варгаши.
Рождение ребёнка
16.05.1967

Дочь: Кужель Жанна Александровна

Мать ребёнка: Кандрашева Валентина Еремеевна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандрашева Валентина Еремеевна

Самарская область Кинельский район город Кинель
Познакомились на третьем курсе, в 1962 году.
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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