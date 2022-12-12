Кандрашев Александр Петрович
Место рожденияСамарская область, Кинель-Черкасский район, д. Свободные Ключи
Дата рождения25.06.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская область, Кинель-Черкасский район, д. Свободные Ключи
Образование
С 1944 по 1954
Куйбышевская область, Кинель-Черкассы
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Военная служба
С 1954 по 1957
Саратовская обасть город Шиханы
Образование
С 1959 по 1964
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Сначало поступил на заочное, потом перевёлся на очное отделение. | Образовательное учреждение: КСХИ | Специальность: инженер-механик
Рождение ребёнка
25.11.1963
Сын: Кандрашев Игорь Александрович
Мать ребёнка: Кандрашева Валентина Еремеевна
Курганская область, село Варгаши.
Рождение ребёнка
16.05.1967
Дочь: Кужель Жанна Александровна
Мать ребёнка: Кандрашева Валентина Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Самарская область Кинельский район город Кинель
Познакомились на третьем курсе, в 1962 году.
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно