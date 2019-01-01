село Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Кинель-Черкассы

Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
702Кинель - Черкасская, слоб. каз.при р. Большом Кинеле.70станов. кварт.70529453159Церквей православных 2. Сельское приходское училище. Ярмарки 2. Базар. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кинель-Черкасская волость
472. Кинель-Черкасская, слобода бывшая государственная, при реке Б. Кинеле, дворов 978, жителей 7719, волостное правление (уездный город в 70 верстах), 3 церкви православ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Кинель-Черкасская волость
слобода Кинель-Черкасская9413014041617581762151203227

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Кинель-Черкасская волость
Сл. Кинель-Черкасская. Б. госуд. Рус. и малор. Прав.2381Р. Б. Кинель10075210441827022

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинель-Черкасский район
57756Кинель-Черкассысело53°28'с.ш.51°30'в.д.N-39-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинель-Черкасский муниципальный район, Сельское поселение Кинель-Черкассы
36620432101с Кинель-Черкассысело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.