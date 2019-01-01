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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
702Кинель - Черкасская, слоб. каз.при р. Большом Кинеле.70станов. кварт.70529453159Церквей православных 2. Сельское приходское училище. Ярмарки 2. Базар. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
472. Кинель-Черкасская, слобода бывшая государственная, при реке Б. Кинеле, дворов 978, жителей 7719, волостное правление (уездный город в 70 верстах), 3 церкви православ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
слобода Кинель-Черкасская9413014041617581762151203227
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Сл. Кинель-Черкасская. Б. госуд. Рус. и малор. Прав.2381Р. Б. Кинель10075—210441827022
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57756Кинель-Черкассысело53°28'с.ш.51°30'в.д.N-39-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36620432101с Кинель-Черкассысело