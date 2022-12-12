Кандрашев Игорь Александрович
Место рожденияКурганская область, село Варгаши.
Дата рождения25.11.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1963
Курганская область, село Варгаши.
Образование
С 1981 по 1986
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Образовательное учреждение: КСХИ | Специальность: инженер-механик
Рождение ребёнка
03.01.1986
Сын: Кандрашев Александр Игоревич
Мать ребёнка: Кандрашева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
04.04.1991
Сын: Кандрашёв Сергей Игоревич
Мать ребёнка: Кандрашева Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
После распеределения работал на Липецком Тракторном заводе, потом переехали домой в Отрадное, там поработал в НГДУ, потом где то ещё, последнее время работы - Коммунальная Сервисная Компания, директор... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник очистных сооружений, г. Отрадного.
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: ср школа №5 | Специальность: школьник
Место жительства
Неизвестно