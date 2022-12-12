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Кандрашев Игорь Александрович

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Место рождения

Курганская область, село Варгаши.

Дата рождения

25.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1963

Отец: Кандрашев Александр Петрович

Мать: Кандрашева Валентина Еремеевна

Курганская область, село Варгаши.
Образование
С 1981 по 1986
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Образовательное учреждение: КСХИ | Специальность: инженер-механик
Рождение ребёнка
03.01.1986

Сын: Кандрашев Александр Игоревич

Мать ребёнка: Кандрашева Ольга Михайловна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1991

Сын: Кандрашёв Сергей Игоревич

Мать ребёнка: Кандрашева Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандрашева Ольга Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
После распеределения работал на Липецком Тракторном заводе, потом переехали домой в Отрадное, там поработал в НГДУ, потом где то ещё, последнее время работы - Коммунальная Сервисная Компания, директор... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник очистных сооружений, г. Отрадного.
Образование
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: ср школа №5 | Специальность: школьник
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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