Кандрашева (Копылова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКандрашева (Копылова) Ольга Михайловна

Кандрашева (Копылова) Ольга Михайловна

avatar

Место рождения

Отрадный, Отрадный, Самарская область

Дата рождения

19.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образование
С 1971 по 1981
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: ср школа №5 | Специальность: школьник
Образование
С 1981 по 1986
город Куйбышев
Образовательное учреждение: Самарский Политехнический институт | Специальность: 0303
Рождение ребёнка
03.01.1986

Сын: Кандрашев Александр Игоревич

Отец ребёнка: Кандрашев Игорь Александрович

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Работа или профессия
14.09.1987
Отрадный, Отрадный, Самарская область
СВГК
Рождение ребёнка
04.04.1991

Сын: Кандрашёв Сергей Игоревич

Отец ребёнка: Кандрашев Игорь Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандрашев Игорь Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Зав отделом СВГК в г. Отрадном.
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close