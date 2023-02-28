Кандрашева (Копылова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.08.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1971 по 1981
Образовательное учреждение: ср школа №5 | Специальность: школьник
Образование
С 1981 по 1986
город Куйбышев
Образовательное учреждение: Самарский Политехнический институт | Специальность: 0303
Рождение ребёнка
03.01.1986
Сын: Кандрашев Александр Игоревич
Отец ребёнка: Кандрашев Игорь Александрович
Работа или профессия
14.09.1987
СВГК
Рождение ребёнка
04.04.1991
Сын: Кандрашёв Сергей Игоревич
Отец ребёнка: Кандрашев Игорь Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Зав отделом СВГК в г. Отрадном.
Место жительства
Неизвестно