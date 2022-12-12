Кандрашёв Сергей Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1991
Образование
С 1998 по 2007
Образовательное учреждение: ср школа №6 | Специальность: школьник
Образование
2007
Образовательное учреждение: Отрадненский нефтяной техникум.Специальность: механик автотранспорта
Бракосочетание
25.07.2015
Место жительства
Неизвестно