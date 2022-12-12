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Кандрашёв Сергей Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1991

Отец: Кандрашев Игорь Александрович

Мать: Кандрашева Ольга Михайловна

Образование
С 1998 по 2007
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: ср школа №6 | Специальность: школьник
Образование
2007
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: Отрадненский нефтяной техникум.Специальность: механик автотранспорта
Бракосочетание
25.07.2015

Жена: Кандрашёва Мария Николаевна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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