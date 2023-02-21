Логинова (Ревина) Раиса Еремеевна
Место рожденияКуйбышевская область Кинель-Черкасский район, с. Полудни
Дата рождения28.08.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1939
Отец: Ревин Еремей Владимирович
Мать: Ревина Мария Яковлевна
Куйбышевская область Кинель-Черкасский район, с. Полудни
Село БЧубовка, это небольшой хуторок, расположенный в 25 километрах от Кинель-Черкасс, вдоль реки Малый Кинель, у подножья отрогов Уральских гор. | До войны это был прекрасный уголок: тихий, уютный, с... Показать все
Образование
С 1947 по 1957
Начальную школу закончила в д. Бражники, рядом с Чубовкой, потом семилетку в Полуднях, и десятилекту уже на СХИ, после того как туда переехали. | Образовательное учреждение: средняя школа | Специально... Показать все
Образование
С 1957 по 1962
Образовательное учреждение: КСХИ | Специальность: инженер-механик
Рождение ребёнка
22.12.1963
Дочь: Пех Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Логинов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
31.03.1966
Сын: Логинов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Логинов Михаил Андреевич
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
методист | После института переехали в Георгиевку. Там в школе на все руки от скуки. Преподавала всё подряд. Потом перехали с папой на СХИ. Там устроилась сначало в учебной части, потом на военной каф... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно