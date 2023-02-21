Логинова (Ревина) Раиса Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Ревина) Раиса Еремеевна

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Место рождения

Куйбышевская область Кинель-Черкасский район, с. Полудни

Дата рождения

28.08.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1939

Отец: Ревин Еремей Владимирович

Мать: Ревина Мария Яковлевна

Куйбышевская область Кинель-Черкасский район, с. Полудни
Село БЧубовка, это небольшой хуторок, расположенный в 25 километрах от Кинель-Черкасс, вдоль реки Малый Кинель, у подножья отрогов Уральских гор. | До войны это был прекрасный уголок: тихий, уютный, с... Показать все
Образование
С 1947 по 1957
Начальную школу закончила в д. Бражники, рядом с Чубовкой, потом семилетку в Полуднях, и десятилекту уже на СХИ, после того как туда переехали. | Образовательное учреждение: средняя школа | Специально... Показать все
Образование
С 1957 по 1962
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Образовательное учреждение: КСХИ | Специальность: инженер-механик
Рождение ребёнка
22.12.1963

Дочь: Пех Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Логинов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
31.03.1966

Сын: Логинов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Логинов Михаил Андреевич

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
методист | После института переехали в Георгиевку. Там в школе на все руки от скуки. Преподавала всё подряд. Потом перехали с папой на СХИ. Там устроилась сначало в учебной части, потом на военной каф... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
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