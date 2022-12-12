Логинов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения31.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.03.1966
Отец: Логинов Михаил Андреевич
Мать: Логинова Раиса Еремеевна
Образование
С 01.09.1973 по 28.05.1983
Уичился хорошо, только на 4 и 5. Много занимался спортом, летом футбол, на речке, зимой лыжи, коньки, спортзал. Школу закончил без троек. В основном пятёрки.
Образование
С 01.09.1983 по 26.02.1990
Москва, Московский Институт Инженеров Гражданской Авиации
Стандартно было 5 с половиной лет, обучение, т.е. 6 курсов, обучался 7 лет, так как на последнем курсе, при написании диплома остался на втрой год, не торопился уезжать из общаги, из Москввы. | Образо... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1988
Сын: Логинов Эдуард Владимирович
Мать ребёнка: Милкина Айсылу Хузиахметовна
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 01.09.2002 по 22.09.2005
Самара, Самара, Самарская область
http://www.sseu.ru/ учится было просто и прикольно. | Образовательное учреждение: СГЭУ | Специальность: Экономист-менеджер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Вера Ивановна
Место жительства
Неизвестно