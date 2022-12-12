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Логинов Владимир Михайлович

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Место рождения

Отрадный, Отрадный, Самарская область

Дата рождения

31.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1966

Отец: Логинов Михаил Андреевич

Мать: Логинова Раиса Еремеевна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образование
С 01.09.1973 по 28.05.1983
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Уичился хорошо, только на 4 и 5. Много занимался спортом, летом футбол, на речке, зимой лыжи, коньки, спортзал. Школу закончил без троек. В основном пятёрки.
Образование
С 01.09.1983 по 26.02.1990
Москва, Московский Институт Инженеров Гражданской Авиации
Стандартно было 5 с половиной лет, обучение, т.е. 6 курсов, обучался 7 лет, так как на последнем курсе, при написании диплома остался на втрой год, не торопился уезжать из общаги, из Москввы. | Образо... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1988

Сын: Логинов Эдуард Владимирович

Мать ребёнка: Милкина Айсылу Хузиахметовна

Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 01.09.2002 по 22.09.2005
Самара, Самара, Самарская область
http://www.sseu.ru/ учится было просто и прикольно. | Образовательное учреждение: СГЭУ | Специальность: Экономист-менеджер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Вера Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
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