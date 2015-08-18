Логинов Михаил Андреевич
Место рожденияОренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Дата рождения04.01.1937
Дата смерти18.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1937
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Образование
С 01.09.1944 по 28.05.1954
1-й класс село Максимовка - 10-й класс в Ивановке
Начинал учиться в с. Максимовка первые три класса, потом в Прображенка, там была только семилетка, соответственно в 8-й класс пошёл в Софиевке, а 10-й заканчивал уже в Ивановке. Это всё деревни, распо... Показать все
Военная служба
С 1956 по 1959
Приморский край, г Уссурийк, 80 км от Владивостока
Радиотелеграфист, 1-го класса, принимал английский текст по морзянке. | Род войск: Связь | Воинское звание: ефрейтор
Образование
С 01.09.1959 по 28.05.1964
Учился отлично. Сам себя полностью обеспечивал. Стипендия, плюс постоянные подработки на каникулах. Домой ездить уже особо не получалось. Почти сразу как начал учиться, заприметил девушку, с ней позна... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1963
Дочь: Пех Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Логинова Раиса Еремеевна
Рождение ребёнка
31.03.1966
Сын: Логинов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Логинова Раиса Еремеевна
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
от рядового сотрудника, до зам директора | . В 1964 закончил СХИ. Сначала в Георгиевке работал, сначала механиком-контролёром, потом зав. мастерскими. Через три года (в 67-ом) переехали на СХИ. Работа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
фермерское хозяйство, пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.08.2015