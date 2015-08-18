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Логинов Михаил Андреевич

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Место рождения

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.

Дата рождения

04.01.1937

Дата смерти

18.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1937

Отец: Логинов Андрей Ефимович

Мать: Логинова Феодосия Ксенофонтовна

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Образование
С 01.09.1944 по 28.05.1954
1-й класс село Максимовка - 10-й класс в Ивановке
Начинал учиться в с. Максимовка первые три класса, потом в Прображенка, там была только семилетка, соответственно в 8-й класс пошёл в Софиевке, а 10-й заканчивал уже в Ивановке. Это всё деревни, распо... Показать все
Военная служба
С 1956 по 1959
Приморский край, г Уссурийк, 80 км от Владивостока
Радиотелеграфист, 1-го класса, принимал английский текст по морзянке. | Род войск: Связь | Воинское звание: ефрейтор
Образование
С 01.09.1959 по 28.05.1964
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Учился отлично. Сам себя полностью обеспечивал. Стипендия, плюс постоянные подработки на каникулах. Домой ездить уже особо не получалось. Почти сразу как начал учиться, заприметил девушку, с ней позна... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1963

Дочь: Пех Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Логинова Раиса Еремеевна

Рождение ребёнка
31.03.1966

Сын: Логинов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Раиса Еремеевна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
от рядового сотрудника, до зам директора | . В 1964 закончил СХИ. Сначала в Георгиевке работал, сначала механиком-контролёром, потом зав. мастерскими. Через три года (в 67-ом) переехали на СХИ. Работа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
фермерское хозяйство, пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Смерть
18.08.2015
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