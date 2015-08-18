Логинов Андрей Ефимович
Место рожденияОренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Дата рождения06.08.1908
Дата смерти11.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1908
Отец: Логинов Ефим Иванович
Мать: Логинова Анна Трофимовна
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
4 класса, церковно-приходская школа
Рождение ребёнка
03.11.1933
Мать ребёнка: Логинова Феодосия Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
04.01.1937
Мать ребёнка: Логинова Феодосия Ксенофонтовна
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Рождение ребёнка
01.11.1943
Дочь: Кошелева Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Логинова Феодосия Ксенофонтовна
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, деревня Подлесное, Грачёвского района
Смерть
11.11.1978
Оренбургская область, деревня Подлесное, Грачёвского района
Причина смерти: сердце остановилось