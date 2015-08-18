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Логинов Андрей Ефимович

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Место рождения

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.

Дата рождения

06.08.1908

Дата смерти

11.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1908

Отец: Логинов Ефим Иванович

Мать: Логинова Анна Трофимовна

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
4 класса, церковно-приходская школа
Рождение ребёнка
03.11.1933

Сын: Логинов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Логинова Феодосия Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
04.01.1937

Сын: Логинов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Логинова Феодосия Ксенофонтовна

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Рождение ребёнка
01.11.1943

Дочь: Кошелева Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Логинова Феодосия Ксенофонтовна

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Феодосия Ксенофонтовна

Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, деревня Подлесное, Грачёвского района
Смерть
11.11.1978
Оренбургская область, деревня Подлесное, Грачёвского района
Причина смерти: сердце остановилось
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