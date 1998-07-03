Логинова Анна Трофимовна
Место рожденияОренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Дата рожденияС 1872 по 1876
Дата смертиС 1920 по 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1872 по 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Рождение ребёнка
13.10.1895
Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Рождение ребёнка
01.01.1901
Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1905
Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1908
Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
4 класса, церковно-приходская школа
Рождение ребёнка
19.04.1911
Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1913
Дочь: Логинова Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1916
Дочь: Логинова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Смерть
С 1920 по 1930
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Причина смерти: сердце остановилось | Умерла, не смогла пережить смерть мужа. Умерла после него.