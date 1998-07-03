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Логинова Анна Трофимовна

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Место рождения

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.

Дата рождения

С 1872 по 1876

Дата смерти

С 1920 по 1930

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1872 по 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Рождение ребёнка
13.10.1895

Сын: Логинов Лукьян Ефимович

Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Логинов Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Логинов Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1908

Сын: Логинов Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
4 класса, церковно-приходская школа
Рождение ребёнка
19.04.1911

Сын: Логинов Марк Ефимович

Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1913

Дочь: Логинова Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1916

Дочь: Логинова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Логинов Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Ефим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Смерть
С 1920 по 1930
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Причина смерти: сердце остановилось | Умерла, не смогла пережить смерть мужа. Умерла после него.
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