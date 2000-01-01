Логинов Лукьян Ефимович
Место рожденияОренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Дата рождения13.10.1895
Дата смерти04.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1895
Отец: Логинов Ефим Иванович
Мать: Логинова Анна Трофимовна
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукинична
Мать ребёнка: Логинова Акулина Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Смерть
04.01.1960