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Логинов Лукьян Ефимович

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Место рождения

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.

Дата рождения

13.10.1895

Дата смерти

04.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1895

Отец: Логинов Ефим Иванович

Мать: Логинова Анна Трофимовна

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукинична

Мать ребёнка: Логинова Акулина Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Акулина Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Ульяна Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Смерть
04.01.1960
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