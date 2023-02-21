Логинов Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1873 по 1877
Дата смертиС 1928 по 1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1873 по 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1895
Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Рождение ребёнка
01.01.1901
Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
19.12.1905
Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
06.08.1908
Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
4 класса, церковно-приходская школа
Рождение ребёнка
19.04.1911
Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
05.03.1913
Дочь: Логинова Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
01.12.1916
Дочь: Логинова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Анна Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Смерть
С 1928 по 1931
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Причина смерти: простыл | Ефим Иванович, родился ориентировочно 1880-90 г.г., скорее в Максимовке. Умер в 1926-29, до раскулачивания (проведённой в СССР в 1928—1932 гг), на моченицу простыл, 3 дня про... Показать все