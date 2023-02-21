Логинов Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Ефим Иванович

Логинов Ефим Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1873 по 1877

Дата смерти

С 1928 по 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1873 по 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1895

Сын: Логинов Лукьян Ефимович

Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Логинов Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Логинов Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
06.08.1908

Сын: Логинов Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
4 класса, церковно-приходская школа
Рождение ребёнка
19.04.1911

Сын: Логинов Марк Ефимович

Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
05.03.1913

Дочь: Логинова Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
01.12.1916

Дочь: Логинова Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Логинова Анна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Анна Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Смерть
С 1928 по 1931
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Причина смерти: простыл | Ефим Иванович, родился ориентировочно 1880-90 г.г., скорее в Максимовке. Умер в 1926-29, до раскулачивания (проведённой в СССР в 1928—1932 гг), на моченицу простыл, 3 дня про... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close