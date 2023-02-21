Логинов Марк Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1911
Дата смерти18.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1911
Отец: Логинов Ефим Иванович
Мать: Логинова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Марковна
Мать ребёнка: Логинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Анатолий Маркович
Мать ребёнка: Логинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Марковна
Мать ребёнка: Логинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Марковна
Мать ребёнка: Логинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Геннадий Маркович
Мать ребёнка: Логинова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова ?
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Смерть
18.10.1976