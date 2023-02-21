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Логинов Марк Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1911

Дата смерти

18.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1911

Отец: Логинов Ефим Иванович

Мать: Логинова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Марковна

Мать ребёнка: Логинова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Анатолий Маркович

Мать ребёнка: Логинова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Марковна

Мать ребёнка: Логинова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Марковна

Мать ребёнка: Логинова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Геннадий Маркович

Мать ребёнка: Логинова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова ?

Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Смерть
18.10.1976
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