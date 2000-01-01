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Логинова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Марковна

Отец ребёнка: Логинов Марк Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Анатолий Маркович

Отец ребёнка: Логинов Марк Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Марковна

Отец ребёнка: Логинов Марк Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Марковна

Отец ребёнка: Логинов Марк Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Геннадий Маркович

Отец ребёнка: Логинов Марк Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Марк Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
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