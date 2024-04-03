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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
131Максимовское, с. каз.при рч. Тамане.19040134611615Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
109. Максимовское, село бывшее государственное, при речках Б. и М. Утемане, дворов 145, жителей 1645, церковь православная, кожевенный завод, салотопенный завод, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71954Максимовкасело53°13'с.ш.54°21'в.д.N-40-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53638413101с Максимовкасело