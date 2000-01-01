Логинова Акулина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Акулина Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукинична

Отец ребёнка: Логинов Лукьян Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Лукьян Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Смерть
Неизвестно
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