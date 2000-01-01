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Логинов Степан Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1933

Дата смерти

05.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1933

Отец: Логинов Андрей Ефимович

Мать: Логинова Феодосия Ксенофонтовна

Военная служба
С 1953 по 1956
ЗГВ Германия
Образование
С 1956 по 1957
Магнитогорское ремесленное училище - каменщик
год примерно 56-57 ст. 206 за драку, там учился на электрика
Бракосочетание
21.11.1959

Жена: Логинова Антонина Ивановна

Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Свадьбу играли 05.12.1959 года
Рождение ребёнка
12.10.1960

Сын: Логинов Александр Степанович

Мать ребёнка: Логинова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1965

Дочь: Логинова Галина Степановна

Мать ребёнка: Логинова Антонина Ивановна

Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Место жительства
Неизвестно
461714 Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова, ул. Нефтянников д.11 кв. 21
Смерть
05.04.1982
461714 Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова, ул. Нефтянников д.11 кв. 21
Причина смерти: застрелился из ружья
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