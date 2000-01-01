Логинова Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1959
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Свадьбу играли 05.12.1959 года
Рождение ребёнка
12.10.1960
Сын: Логинов Александр Степанович
Отец ребёнка: Логинов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
08.12.1965
Дочь: Логинова Галина Степановна
Отец ребёнка: Логинов Степан Андреевич
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Место жительства
Неизвестно
461714 Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова, ул. Нефтянников д.11 кв. 21