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Логинова Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1933

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1959

Муж: Логинов Степан Андреевич

Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Свадьбу играли 05.12.1959 года
Рождение ребёнка
12.10.1960

Сын: Логинов Александр Степанович

Отец ребёнка: Логинов Степан Андреевич

Рождение ребёнка
08.12.1965

Дочь: Логинова Галина Степановна

Отец ребёнка: Логинов Степан Андреевич

Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Место жительства
Неизвестно
461714 Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова, ул. Нефтянников д.11 кв. 21
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