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Логинова (Логинова) Галина Степановна

Место рождения

Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова

Дата рождения

08.12.1965

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1965

Отец: Логинов Степан Андреевич

Мать: Логинова Антонина Ивановна

Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Образование
С 1972 по 1982
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Образование
Неизвестно
В техникуме училась, на режиссёра.
Место жительства
Неизвестно
Самарская область, город Тольятти