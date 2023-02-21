Логинова (Логинова) Галина Степановна
Место рожденияОренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Дата рождения08.12.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1965
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Образование
С 1972 по 1982
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Образование
Неизвестно
В техникуме училась, на режиссёра.
Место жительства
Неизвестно
Самарская область, город Тольятти