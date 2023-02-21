Логинов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1960
Рождение ребёнка
14.03.1982
Сын: Логинов Степан Александрович
Мать ребёнка: Логинова Ольга Петровна
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, село Троицкое
Рождение ребёнка
29.09.1985
Дочь: Логинова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Логинова Ольга Петровна
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Ольга Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
461714 Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова, ул. Нефтянников д.11 кв. 21