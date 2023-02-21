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Логинов Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1960

Отец: Логинов Степан Андреевич

Мать: Логинова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1982

Сын: Логинов Степан Александрович

Мать ребёнка: Логинова Ольга Петровна

Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, село Троицкое
Рождение ребёнка
29.09.1985

Дочь: Логинова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Логинова Ольга Петровна

Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Ольга Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
461714 Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова, ул. Нефтянников д.11 кв. 21
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