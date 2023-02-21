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Логинов Степан Александрович

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Место рождения

Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, село Троицкое

Дата рождения

14.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Образование
С 200 по 1990
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Рождение
14.03.1982

Отец: Логинов Александр Степанович

Мать: Логинова Ольга Петровна

Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, село Троицкое
Рождение ребёнка
22.08.2014

Дочь: Логинова Евдакия Степановна

Мать ребёнка: Логинова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
12.08.2019

Дочь: Логинова Устиния Степановна

Мать ребёнка: Логинова Вера Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Вера Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
электрик на буровой
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова, ул. Нефтянников д.13 кв. ХХ
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