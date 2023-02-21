Логинов Степан Александрович
Место рожденияОренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, село Троицкое
Дата рождения14.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
С 200 по 1990
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Рождение
14.03.1982
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, село Троицкое
Рождение ребёнка
22.08.2014
Дочь: Логинова Евдакия Степановна
Мать ребёнка: Логинова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
12.08.2019
Дочь: Логинова Устиния Степановна
Мать ребёнка: Логинова Вера Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
электрик на буровой
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова, ул. Нефтянников д.13 кв. ХХ