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Логинова Устиния Степановна
Логинова Устиния Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.08.2019
Пол
Женский
Отец
Логинов Степан Александрович
1982 г.р.
Мать
Логинова (Правдюк) Вера Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.2019
Отец:
Логинов Степан Александрович
Мать:
Логинова Вера Владимировна
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