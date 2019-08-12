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Логинова Устиния Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.2019

Отец: Логинов Степан Александрович

Мать: Логинова Вера Владимировна

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