Логинова (Правдюк) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Правдюк) Вера Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 1995 по 2006
Образовательное учреждение: Заглядинская школа
Образование
С 2006 по 2009
Образовательное учреждение: Бугурусланский педагогический колледж
Образование
С 2009
Оренбургский государственный педагогический университет (бывш. ОГПИ, ОГПИ им. В.П. Чкалова), исторический факультет | Образовательное учреждение: ОГПУ
Рождение ребёнка
22.08.2014

Дочь: Логинова Евдакия Степановна

Отец ребёнка: Логинов Степан Александрович

Рождение ребёнка
12.08.2019

Дочь: Логинова Устиния Степановна

Отец ребёнка: Логинов Степан Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Степан Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
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