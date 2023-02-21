Логинова (Правдюк) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1995 по 2006
Образовательное учреждение: Заглядинская школа
Образование
С 2006 по 2009
Образовательное учреждение: Бугурусланский педагогический колледж
Образование
С 2009
Оренбургский государственный педагогический университет (бывш. ОГПИ, ОГПИ им. В.П. Чкалова), исторический факультет | Образовательное учреждение: ОГПУ
Рождение ребёнка
22.08.2014
Дочь: Логинова Евдакия Степановна
Отец ребёнка: Логинов Степан Александрович
Рождение ребёнка
12.08.2019
Дочь: Логинова Устиния Степановна
Отец ребёнка: Логинов Степан Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова