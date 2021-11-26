Логинова (Стукалюк) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1963
Дата смерти26.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1970 по 1980
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, село Троицкое
Образовательное учреждение: Средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1980 по 1982
Оренбургская область, город Бузулук
Образовательное учреждение: Бузулук Гидромелиоративный техникум
Рождение ребёнка
14.03.1982
Сын: Логинов Степан Александрович
Отец ребёнка: Логинов Александр Степанович
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, село Троицкое
Работа или профессия
1982
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
колхоз Красный Партизан - бугалтер
Рождение ребёнка
29.09.1985
Дочь: Логинова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Логинов Александр Степанович
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Работа или профессия
1997
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Продавец в магазине
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец в магазине
Место жительства
Неизвестно
461714 Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова, ул. Нефтянников д.11 кв. 21
Смерть
26.11.2021