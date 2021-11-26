Логинова (Стукалюк) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Стукалюк) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1963

Дата смерти

26.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 1970 по 1980
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, село Троицкое
Образовательное учреждение: Средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1980 по 1982
Оренбургская область, город Бузулук
Образовательное учреждение: Бузулук Гидромелиоративный техникум
Рождение ребёнка
14.03.1982

Сын: Логинов Степан Александрович

Отец ребёнка: Логинов Александр Степанович

Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, село Троицкое
Работа или профессия
1982
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
колхоз Красный Партизан - бугалтер
Рождение ребёнка
29.09.1985

Дочь: Логинова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Логинов Александр Степанович

Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Работа или профессия
1997
Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова
Продавец в магазине
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Александр Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Продавец в магазине
Место жительства
Неизвестно
461714 Оренбургская область, Асекеевский (Красный Партизан) район, совхоз им. Чкалова, ул. Нефтянников д.11 кв. 21
Смерть
26.11.2021
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