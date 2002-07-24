Кошелева (Логинова) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Логинова) Валентина Андреевна

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Место рождения

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.

Дата рождения

01.11.1943

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1943

Отец: Логинов Андрей Ефимович

Мать: Логинова Феодосия Ксенофонтовна

Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
Бракосочетание
23.02.1962

Муж: Кошелев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
01.12.1963

Дочь: Белоногова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Кошелев Владимир Васильевич

Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Образование
С 1963 по 1965
Образовательное учреждение: Педучилище заочно | Специальность: педагог
Рождение ребёнка
01.09.1965

Дочь: Шишкина Галина Владимировна

Отец ребёнка: Кошелев Владимир Васильевич

Оренбургская область,Асекеевски р-он, п. Красная Горка
Рождение ребёнка
01.01.1969

Дочь: Григина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Кошелев Владимир Васильевич

Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Образование
С 1971 по 1976
Образовательное учреждение: Оренбургский пединститут заочноСпециальность: педагог
Работа или профессия
Неизвестно
преподователь в школе
Образование
Неизвестно
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.
1 класс (1951 год) - с. Максимовка Пономаревского р-на | 2-4 класс - с-з Дзержинский Александровского р-на | 5 класс - с. Преображенка Ивановского р-на | 6 класс - г. Фрунзе Киргизия | 7 класс - с-з К... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, деревня Подлесное, Грачёвского района
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