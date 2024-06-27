Шишкина (Кошелева) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина (Кошелева) Галина Владимировна

Шишкина (Кошелева) Галина Владимировна

avatar

Место рождения

Оренбургская область,Асекеевски р-он, п. Красная Горка

Дата рождения

01.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1965

Отец: Кошелев Владимир Васильевич

Мать: Кошелева (Логинова) Валентина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1972 по 1980
Образовательное учреждение: школа 8-милетка | Специальность: школьник
Образование
С 1980 по 1982
Образовательное учреждение: средняя школа Грачёвка | Специальность: школьник
Образование
С 1982 по 1985
Образовательное учреждение: училище
Бракосочетание
04.01.1986

Муж: Шишкин Эдуард Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1986

Сын: Шишкин Сергей Эдуардович

Отец ребёнка: Шишкин Эдуард Александрович

Образование
С 1988 по 1991
Образовательное учреждение: Сургутский нефтянной техникум | Специальность: студентка
Образование
1999
Образовательное учреждение: Сургутский гос университет | Специальность: студентка
Рождение ребёнка
15.11.2005

Дочь: Шишкина (Шишкина) Мария Эдуардовна

Отец ребёнка: Шишкин Эдуард Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.