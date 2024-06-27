Шишкина (Кошелева) Галина Владимировна
Место рожденияОренбургская область,Асекеевски р-он, п. Красная Горка
Дата рождения01.09.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1965
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1972 по 1980
Образовательное учреждение: школа 8-милетка | Специальность: школьник
Образование
С 1980 по 1982
Образовательное учреждение: средняя школа Грачёвка | Специальность: школьник
Образование
С 1982 по 1985
Образовательное учреждение: училище
Бракосочетание
04.01.1986
Рождение ребёнка
14.11.1986
Отец ребёнка: Шишкин Эдуард Александрович
Образование
С 1988 по 1991
Образовательное учреждение: Сургутский нефтянной техникум | Специальность: студентка
Образование
1999
Образовательное учреждение: Сургутский гос университет | Специальность: студентка
Рождение ребёнка
15.11.2005
Дочь: Шишкина (Шишкина) Мария Эдуардовна
Отец ребёнка: Шишкин Эдуард Александрович