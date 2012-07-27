Шишкин Сергей Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1986
Военная служба
2009
Бракосочетание
22.09.2011
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.07.2012
Мать ребёнка: Шишкина Екатерина Ивановна
Образование
Неизвестно
Тюменская область город Сургут
10 кл, Сургут, Лицей милиции им. Хисматулина
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург Аэрокосмический Госуниверситет
Санкт-Питер гос универ аэрокосмического приборостроения с 2005 года
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург