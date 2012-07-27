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Шишкин Сергей Эдуардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1986

Отец: Шишкин Эдуард Александрович

Мать: Шишкина Галина Владимировна

Военная служба
2009
Бракосочетание
22.09.2011

Жена: Шишкина Екатерина Ивановна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.07.2012

Сын: Шишкин Данил Сергеевич

Мать ребёнка: Шишкина Екатерина Ивановна

Образование
Неизвестно
Тюменская область город Сургут
10 кл, Сургут, Лицей милиции им. Хисматулина
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург Аэрокосмический Госуниверситет
Санкт-Питер гос универ аэрокосмического приборостроения с 2005 года
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
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