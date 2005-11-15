Шишкин Эдуард Александрович
Место рожденияТюменская область, Вагайский район, с. Дубровная
Дата рождения22.03.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровная
Образование
С 1972 по 1982
Тюменская область посёлок Новоаганск
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1982 по 1984
Новосибирск НВВКУ МВД СССР
Образовательное учреждение: НВВКУ МВД СССР
Бракосочетание
04.01.1986
Тюменская область город Сургут
Рождение ребёнка
14.11.1986
Мать ребёнка: Шишкина Галина Владимировна
Образование
С 1989 по 1992
Тюменская область город Сургут
Образовательное учреждение: Сургутский нефтянной техникум
Рождение ребёнка
15.11.2005
Дочь: Шишкина Мария Эдуардовна
Мать ребёнка: Шишкина Галина Владимировна
Образование
Неизвестно
Тюменская область г. Тюмень
Строительный Государственнй Институт Тюмень | Образовательное учреждение: Строительный Государственнй Институт Тюмень | Специальность: студент
Место жительства
Неизвестно
Тюменская область г. Сургут ул. Геологическая 22-78