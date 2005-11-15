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Шишкин Эдуард Александрович

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Место рождения

Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровная

Дата рождения

22.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровная
Образование
С 1972 по 1982
Тюменская область посёлок Новоаганск
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1982 по 1984
Новосибирск НВВКУ МВД СССР
Образовательное учреждение: НВВКУ МВД СССР
Бракосочетание
04.01.1986

Жена: Шишкина Галина Владимировна

Тюменская область город Сургут
Рождение ребёнка
14.11.1986

Сын: Шишкин Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Шишкина Галина Владимировна

Образование
С 1989 по 1992
Тюменская область город Сургут
Образовательное учреждение: Сургутский нефтянной техникум
Рождение ребёнка
15.11.2005

Дочь: Шишкина Мария Эдуардовна

Мать ребёнка: Шишкина Галина Владимировна

Образование
Неизвестно
Тюменская область г. Тюмень
Строительный Государственнй Институт Тюмень | Образовательное учреждение: Строительный Государственнй Институт Тюмень | Специальность: студент
Место жительства
Неизвестно
Тюменская область г. Сургут ул. Геологическая 22-78
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