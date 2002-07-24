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Кошелев Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1935

Дата смерти

24.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1962

Жена: Кошелева Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
01.12.1963

Дочь: Белоногова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Кошелева Валентина Андреевна

Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Рождение ребёнка
01.09.1965

Дочь: Шишкина Галина Владимировна

Мать ребёнка: Кошелева Валентина Андреевна

Оренбургская область,Асекеевски р-он, п. Красная Горка
Рождение ребёнка
01.01.1969

Дочь: Григина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Кошелева Валентина Андреевна

Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, Грачёвсий район, д. Бабенцево
Смерть
24.07.2002
Оренбургская область, Грачёвсий район, д. Бабенцево
Причина смерти: сердце остановилось
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