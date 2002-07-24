Кошелев Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1935
Дата смерти24.07.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1962
Рождение ребёнка
01.12.1963
Дочь: Белоногова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Кошелева Валентина Андреевна
Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Рождение ребёнка
01.09.1965
Дочь: Шишкина Галина Владимировна
Мать ребёнка: Кошелева Валентина Андреевна
Оренбургская область,Асекеевски р-он, п. Красная Горка
Рождение ребёнка
01.01.1969
Дочь: Григина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Кошелева Валентина Андреевна
Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, Грачёвсий район, д. Бабенцево
Смерть
24.07.2002
Оренбургская область, Грачёвсий район, д. Бабенцево
Причина смерти: сердце остановилось