Белоногова (Кошелева) Людмила Владимировна
Место рожденияОренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Дата рождения01.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1963
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1970 по 1978
Образовательное учреждение: Бабинцево 8-милетка | Специальность: школьник
Образование
С 1978 по 1980
Образовательное учреждение: средняя школа Грачёвка | Специальность: школьник
Образование
С 1980 по 1985
Образовательное учреждение: Новосибирский торговый институтСпециальность: студентка
Бракосочетание
09.05.1986
Рождение ребёнка
10.04.1987
Сын: Белоногов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Белоногов Сергей Николаевич