Белоногова (Кошелева) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногова (Кошелева) Людмила Владимировна

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Место рождения

Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка

Дата рождения

01.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1963

Отец: Кошелев Владимир Васильевич

Мать: Кошелева (Логинова) Валентина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1970 по 1978
Образовательное учреждение: Бабинцево 8-милетка | Специальность: школьник
Образование
С 1978 по 1980
Образовательное учреждение: средняя школа Грачёвка | Специальность: школьник
Образование
С 1980 по 1985
Образовательное учреждение: Новосибирский торговый институтСпециальность: студентка
Бракосочетание
09.05.1986

Муж: Белоногов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
10.04.1987

Сын: Белоногов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Белоногов Сергей Николаевич

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