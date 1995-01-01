Белоногов Алексей Сергеевич
Место рожденияОренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Дата рождения10.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1987
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Образование
С 1995 по 2005
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Образовательное учреждение: средняя школа Грачёвка | Специальность: школьник
Образование
С 2004 по 2006
Оренбургская область,Бузулукский район, г. Бузулук
Бузулукский Финансово-экономический колледж, 04-06
Образование
С 2006 по 2010
Оренбургская область,Бузулукский район, г. Бузулук
Бузулукский государственный технологический институт, 06-10
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Младший Алексеевич
Мать ребёнка: Белоногова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
на буровой
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская обл, Грачёвский р-он, с. Грачёвка, ул Юбилейная