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Белоногов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка

Дата рождения

10.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1987

Отец: Белоногов Сергей Николаевич

Мать: Белоногова Людмила Владимировна

Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Образование
С 1995 по 2005
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Образовательное учреждение: средняя школа Грачёвка | Специальность: школьник
Образование
С 2004 по 2006
Оренбургская область,Бузулукский район, г. Бузулук
Бузулукский Финансово-экономический колледж, 04-06
Образование
С 2006 по 2010
Оренбургская область,Бузулукский район, г. Бузулук
Бузулукский государственный технологический институт, 06-10
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Младший Алексеевич

Мать ребёнка: Белоногова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоногова Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
на буровой
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская обл, Грачёвский р-он, с. Грачёвка, ул Юбилейная
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