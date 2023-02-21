Белоногов Сергей Николаевич
Место рожденияОренбургская область, Пономарёвский район, село Пономарёвка.
Дата рождения20.01.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская область, Пономарёвский район, село Пономарёвка.
Образование
С 1971 по 1981
Оренбургская область, Пономарёвский район, село Пономарёвка.
Образовательное учреждение: средняя школа Пономарёвка | Специальность: школьник
Образование
1982
http://www.sharlyk.ru/
Водительские курсы, Учебный комбинас с. Шарлык, 82г
Бракосочетание
09.05.1986
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Рождение ребёнка
10.04.1987
Сын: Белоногов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Белоногова Людмила Владимировна
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, Пономарёвский район, село Пономарёвка.