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Белоногов Сергей Николаевич

Место рождения

Оренбургская область, Пономарёвский район, село Пономарёвка.

Дата рождения

20.01.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская область, Пономарёвский район, село Пономарёвка.
Образование
С 1971 по 1981
Оренбургская область, Пономарёвский район, село Пономарёвка.
Образовательное учреждение: средняя школа Пономарёвка | Специальность: школьник
Образование
1982
http://www.sharlyk.ru/
Водительские курсы, Учебный комбинас с. Шарлык, 82г
Бракосочетание
09.05.1986

Жена: Белоногова Людмила Владимировна

Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Рождение ребёнка
10.04.1987

Сын: Белоногов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Белоногова Людмила Владимировна

Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, Пономарёвский район, село Пономарёвка.
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