Григина (Кошелева) Елена Владимировна
Место рожденияОренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Дата рождения01.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1969
Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Образование
С 1976 по 1984
Оренбургская область, Грачёвский район, деревня Бабинцево
Образовательное учреждение: Бабинцево 8-милетка | Специальность: школьник
Образование
С 1985 по 1986
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Образовательное учреждение: Грачёвка средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1986 по 1988
Оренбургская область, город Оренбург
Образовательное учреждение: Оребургский СХИ
Бракосочетание
14.07.1990
Оренбургская область, деревня Подлесное, Грачёвского района
Рождение ребёнка
16.07.1991
Дочь: Григина Светлана Александровна
Отец ребёнка: Григин Александр Николаевич
Оренбургская область, город Бузулук
Рождение ребёнка
24.11.1992
Сын: Григин Александр Александрович
Отец ребёнка: Григин Александр Николаевич
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Рождение ребёнка
29.01.1997
Сын: Григин Эдуард Александрович
Отец ребёнка: Григин Александр Николаевич
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Работа или профессия
Неизвестно
кассир в Сбербанке
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская обл, Грачёвский р-он, д. Подлесное, ул. Луговая 3-1