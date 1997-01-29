Григина (Кошелева) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григина (Кошелева) Елена Владимировна

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Место рождения

Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка

Дата рождения

01.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1969

Отец: Кошелев Владимир Васильевич

Мать: Кошелева Валентина Андреевна

Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Образование
С 1976 по 1984
Оренбургская область, Грачёвский район, деревня Бабинцево
Образовательное учреждение: Бабинцево 8-милетка | Специальность: школьник
Образование
С 1985 по 1986
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Образовательное учреждение: Грачёвка средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1986 по 1988
Оренбургская область, город Оренбург
Образовательное учреждение: Оребургский СХИ
Бракосочетание
14.07.1990

Муж: Григин Александр Николаевич

Оренбургская область, деревня Подлесное, Грачёвского района
Рождение ребёнка
16.07.1991

Дочь: Григина Светлана Александровна

Отец ребёнка: Григин Александр Николаевич

Оренбургская область, город Бузулук
Рождение ребёнка
24.11.1992

Сын: Григин Александр Александрович

Отец ребёнка: Григин Александр Николаевич

Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Рождение ребёнка
29.01.1997

Сын: Григин Эдуард Александрович

Отец ребёнка: Григин Александр Николаевич

Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Работа или профессия
Неизвестно
кассир в Сбербанке
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская обл, Грачёвский р-он, д. Подлесное, ул. Луговая 3-1
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