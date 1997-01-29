Григин Александр Николаевич
Место рожденияОренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Дата рождения02.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Образование
С 1974 по 1976
Оренбургская область, деревня Подлесное, Грачёвского района
Образовательное учреждение: начальная школа | Специальность: школьник
Образование
С 1976 по 1984
Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1984 по 1985
Оренбургская школа, Сорочинск
Образовательное учреждение: Автошкола, Сорочинск | Специальность: водитель
Бракосочетание
14.07.1990
Оренбургская область, деревня Подлесное, Грачёвского района
Рождение ребёнка
16.07.1991
Дочь: Григина Светлана Александровна
Мать ребёнка: Григина Елена Владимировна
Оренбургская область, город Бузулук
Рождение ребёнка
24.11.1992
Сын: Григин Александр Александрович
Мать ребёнка: Григина Елена Владимировна
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Рождение ребёнка
29.01.1997
Сын: Григин Эдуард Александрович
Мать ребёнка: Григина Елена Владимировна
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская обл, Грачёвский р-он, д. Подлесное, ул. Луговая 3-1