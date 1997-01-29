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Григин Александр Николаевич

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Место рождения

Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка

Дата рождения

02.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Образование
С 1974 по 1976
Оренбургская область, деревня Подлесное, Грачёвского района
Образовательное учреждение: начальная школа | Специальность: школьник
Образование
С 1976 по 1984
Оренбургская область, Асекеевски район, деревня Красная Горка
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1984 по 1985
Оренбургская школа, Сорочинск
Образовательное учреждение: Автошкола, Сорочинск | Специальность: водитель
Бракосочетание
14.07.1990

Жена: Григина Елена Владимировна

Оренбургская область, деревня Подлесное, Грачёвского района
Рождение ребёнка
16.07.1991

Дочь: Григина Светлана Александровна

Мать ребёнка: Григина Елена Владимировна

Оренбургская область, город Бузулук
Рождение ребёнка
24.11.1992

Сын: Григин Александр Александрович

Мать ребёнка: Григина Елена Владимировна

Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Рождение ребёнка
29.01.1997

Сын: Григин Эдуард Александрович

Мать ребёнка: Григина Елена Владимировна

Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская обл, Грачёвский р-он, д. Подлесное, ул. Луговая 3-1
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