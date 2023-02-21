Григин Александр Александрович
Место рожденияОренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Дата рождения24.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1992
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Образование
С 1999 по 2008
Оренбургская область, деревня Подлесное, Грачёвского района
Образовательное учреждение: школа 8-милетка | Специальность: школьник
Образование
С 2008 по 2010
Оренбургская область, Грачёвский район, село Грачёвка
Образовательное учреждение: средняя школа Грачёвка | Специальность: школьник
Образование
2010
Самара, Самара, Самарская область
Колледж связи при Поволжском Государственном Университете телекоммуникаций и информатики | Перед армией сюда пошёл учиться, а осенью уже ушёл служить!
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская обл, Грачёвский р-он, д. Подлесное, ул. Луговая 3-1
Военная служба
Неизвестно
Калининградская область, г. Калининград
Балтийский Морфлот г. Калининград | Род войск: Морфлот | Воинское звание: моряк