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Григина (Григина) Светлана Александровна

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Место рождения

Оренбургская область, город Бузулук

Дата рождения

16.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1991

Отец: Григин Александр Николаевич

Мать: Григина (Кошелева) Елена Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
студентка СамГУ
Образование
С 1999 по 2007
Первые 8 классов в родной деревне закончила. | Образовательное учреждение: 8-милетка в Подлесном | Специальность: школьник
Образование
С 2007 по 2009
10-11-кл в Оренбурге, лицей для одарённых детей при госунивере, под патронажем губернатора. | Образовательное учреждение: лицей в Оренбурге | Специальность: школьник
Образование
2009
Самара, Самара, Самарская область
Бюджет, стипендия. | Образовательное учреждение: СамГУ | Специальность: студентка

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