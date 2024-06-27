Григина (Григина) Светлана Александровна
Место рожденияОренбургская область, город Бузулук
Дата рождения16.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1991
Работа или профессия
Неизвестно
студентка СамГУ
Образование
С 1999 по 2007
Первые 8 классов в родной деревне закончила. | Образовательное учреждение: 8-милетка в Подлесном | Специальность: школьник
Образование
С 2007 по 2009
10-11-кл в Оренбурге, лицей для одарённых детей при госунивере, под патронажем губернатора. | Образовательное учреждение: лицей в Оренбурге | Специальность: школьник
Образование
2009
Самара, Самара, Самарская область
Бюджет, стипендия. | Образовательное учреждение: СамГУ | Специальность: студентка